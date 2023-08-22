branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 102,57 (+1,09) Инвестиции, 21 авг, 16:36 Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 94,14 (+0,74) Инвестиции, 21 авг, 16:36
Вице-премьер Испании призвала уволить главу RFEF за поцелуй футболистки Спорт, 12:00
Риелторы зафиксировали рост минимальной стоимости аренды жилья в Москве Недвижимость, 12:00
Вучич заявил Зеленскому о поддержке территориальной целостности Украины Политика, 12:00
В BelkaCar заявили о новых рейтингах водителей после шприца с мефедроном Общество, 12:00
Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии фронта Политика, 11:57
Немаваси и лестница коммуникаций: как провести эффективную онлайн-встречу Pro, 11:54
В ЮАР начался саммит БРИКС Политика, 11:52
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
«Ренессанс страхование» может выплатить дивиденды в ₽7,7 на акцию Инвестиции, 11:50
Первый день саммита БРИКС. Трансляция Политика, 11:48
Трамп допустил, что прокуратура Джорджии опасается его бегства в Россию Политика, 11:48
«Флакон», «Хлебозавод», «Суперметалл»: как делают креативные пространства РБК Стиль и Honor, 11:48
Организатора экскурсии задержали в Петербурге после гибели диггеров Общество, 11:47
Кибермагазин: какие цифровые технологии применяют в ретейле Тренды, 11:46
Главарю одной из крупнейших банд киллеров в России запросили пожизненное Общество, 11:43
Общество ,  
0 

СК завел дело из-за укола ребенка шприцем с наркотиком в каршеринге

СК завел дело после укола ребенка шприцем с наркотиком в каршеринге в Москве
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В шприце, которым ребенок укололся на заднем сиденье автомобиля каршеринга BelkaCar, обнаружены следы наркотического средства — мефедрона. Об этом сообщает главное управление Следственного комитета по Москве со ссылкой на результаты экспертизы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК по Москве.

Ранее, 18 августа, десятилетний ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля каршеринга. BelkaCar начал внутреннюю проверку.

«По результатам внутренней проверки примем меры относительно пользователя, который нарушил правила сервиса», — сообщили в пресс-службе BelkaCar.

Представитель сервиса добавил, что до конца августа будет запущена новая система рейтинга вождения пользователей, которая позволит выявлять нарушителей и точечно работать с такими нарушениями.

Читайте на РБК Pro
Как изменится экономика стран Центральной Азии к 2025 году
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Революционная теория мозга: как мы на самом деле мыслим
Украина анонсировала отказ от контракта с «Газпромом». Мнение аналитиков

Телеграм-канал Shot передавал, что мужчина с женой и десятилетней дочкой собрались в ТРК «Крокус», арендовали машину Geely через BelkaCar в московском районе Крылатское.

Когда они доехали до места и стали выходить из автомобиля, девочка почувствовала укол в икру. Ее отец обнаружил шприц с жидкостью светло-бежевого цвета. После этого родители экстренно отвезли дочь в больницу для сдачи анализов.

Теги
СКР Москва уголовное дело наркотик ребенок каршеринг BelkaCar новости
Материалы по теме
BelkaCar начал проверку после укола ребенка о шприц в автомобиле
Бизнес
В Москве ребенок в каршеринге укололся о шприц с неизвестным веществом
Общество