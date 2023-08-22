СК завел дело после укола ребенка шприцем с наркотиком в каршеринге в Москве

СК завел дело из-за укола ребенка шприцем с наркотиком в каршеринге

Фото: Олег Яковлев / РБК

В шприце, которым ребенок укололся на заднем сиденье автомобиля каршеринга BelkaCar, обнаружены следы наркотического средства — мефедрона. Об этом сообщает главное управление Следственного комитета по Москве со ссылкой на результаты экспертизы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.

РБК обратился за комментарием в ГСУ СК по Москве.

Ранее, 18 августа, десятилетний ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля каршеринга. BelkaCar начал внутреннюю проверку.

«По результатам внутренней проверки примем меры относительно пользователя, который нарушил правила сервиса», — сообщили в пресс-службе BelkaCar.

Представитель сервиса добавил, что до конца августа будет запущена новая система рейтинга вождения пользователей, которая позволит выявлять нарушителей и точечно работать с такими нарушениями.

Телеграм-канал Shot передавал, что мужчина с женой и десятилетней дочкой собрались в ТРК «Крокус», арендовали машину Geely через BelkaCar в московском районе Крылатское.

Когда они доехали до места и стали выходить из автомобиля, девочка почувствовала укол в икру. Ее отец обнаружил шприц с жидкостью светло-бежевого цвета. После этого родители экстренно отвезли дочь в больницу для сдачи анализов.