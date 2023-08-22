BelkaCar введет новый рейтинг пользователей после инцидента со шприцем с наркотиком

В BelkaCar заявили о новых рейтингах водителей после шприца с мефедроном

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Каршеринговый сервис BelkaCar введет новую систему рейтинга пользователей после находки в салоне одной из машин шприца с мефедроном, говорится в пресс-релизе компании, поступившем в РБК.

В нем говорится, что до окончания следствия компания не может раскрывать деталей происшествия.

«По результатам внутренней проверки примем меры относительно пользователя, который нарушил правила сервиса. Буквально до конца августа также будет запущена новая система рейтинга вождения пользователей, которая позволит выявлять нарушителей и точечно работать с такими нарушениями», — сообщила пресс-служба BelkaCar.

Ранее, 18 августа, десятилетний ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля каршеринга. Родители обратились в больницу и в органы МВД, которые отправили шприц на экспертизу.

Оказалось, что в шприце были следы наркотического вещества — мефедрона.

Главное управление Следственного комитета по Москве сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 228.1 Уголовного кодекса (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок от четырех до восьми лет.