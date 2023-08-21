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В Москве ребенок в каршеринге укололся о шприц с неизвестным веществом

МВД: в Москве ребенок в каршеринге укололся о шприц с неизвестным веществом
Фото: Евгений Панов / Shutterstock
Фото: Евгений Панов / Shutterstock

В Москве ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом на заднем сиденье машины каршеринга. Об этом РБК заявили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Поступило сообщение, что в арендованной машине каршеринга на заднем сиденье ребенок укололся о найденный на сиденье шприц, он был воткнут в сиденье», — уточнили в главном управлении.

Информация о происшествии поступила в полицию в 15:08 18 августа. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, шприц с неизвестным веществом изъят и отправлен на экспертизу.

По данным телеграм-канала Shot, 46-летний мужчина с женой и десятилетней дочкой собрались в ТРК «Крокус», арендовали машину Geely через Belkacar в московском районе Крылатское. Когда они доехали до места и стали выходить из автомобиля, девочка почувствовала укол в икру, у нее пошла кровь.

Ее отец обнаружил под задним сиденьем открытый шприц, в котором была жидкость светло-бежевого цвета. После этого родители экстренно отвезли дочь в больницу, где сдали анализы.

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Москва каршеринг ребенок
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