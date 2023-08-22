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BelkaCar начал проверку после укола ребенка о шприц в автомобиле

Каршеринг BelkaCar начал проверку после укола ребенка о шприц в автомобиле

Каршеринг BelkaCar начал внутреннюю проверку после появления информации о том, что ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, оставленный на заднем сиденье автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сейчас мы на связи с пользователем, проводим внутреннее расследование, выясняем обстоятельства произошедшего», — заявили в пресс-службе.

Ранее в московском управлении МВД сообщили РБК, что днем 18 августа ребенок укололся о шприц с неизвестным веществом, который был воткнут в заднее сиденье автомобиля каршеринга. Ведомство также организовало проверку в связи со случившимся, шприц отправили на экспертизу.

Как сообщал телеграм-канала Shot, 46-летний мужчина с женой и десятилетней дочкой собирались поехать в ТРК «Крокус», и арендовали для этого машину Geely через Belkacar в московском районе Крылатское. Когда семья прибыла на место, и супруги вместе с ребенком стали выходить из автомобиля, девочка почувствовала укол в икру, у нее пошла кровь.

Отец пострадавшей нашел под задним сиденьем открытый шприц, в котором была жидкость светло-бежевого цвета. Родители экстренно отвезли дочь в больницу, где она сдала анализы. В BelkaCar после этого заявили РБК, что каршеринг связался с пострадавшей семьей и выясняет обстоятельства произошедшего.

Теги
каршеринг аренда автомобилей BelkaCar проверка ребенок
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