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Политика ,  
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США сообщили о запуске из Ирака 15 ракет по базе в Сирии

Вооруженные силы США сообщили о запуске из Ирака 15 ракет по базе в Сирии

С территории Ирака по американской базе в Сирии 3 декабря было выпущено 15 ракет, сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

«3 декабря 15 122-мм ракет были выпущены из Ирака по американской базе в Румейлане в Сирии. Пострадавших среди персонала и повреждений оборудования нет», — говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что американские военные обнаружили локацию, откуда были запущены ракеты, и передали эту информацию иракским силам безопасности.

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Политика

2 декабря шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар беспилотником по американской военной базе в аэропорту Эрбиля, сообщали Al Mayadeen и Al-Hadath. Удар назвали ответом на преступления в секторе Газа.

С начала войны между Израилем и ХАМАС нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что десятки американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

Теги
Ирак Сирия военная база США

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