Беспилотник атаковал базу США в Иракском Курдистане

Фото: John Moore / Getty Images

Авиабазу в Иракском Курдистане, где размещены американские военные, атаковали два беспилотника-камикадзе, сообщает Kurdaw. По данным издания, после взрыва огонь перекинулся на склад топлива. Ответственность за атаку взяла на себя группировка «Исламское сопротивление Ирака».

В заявлении контртеррористического подразделения Иракского Курдистана говорится, что коалиционные силы покинули базу еще 20 октября.

По данным Reuters, 9 ноября американские силы в Ираке подверглись атакам три раза. Никто не пострадал. Помимо Харира, был атакован конвой коалиции и авиабаза Айн аль-Асад к западу от Багдада.

В последнее время нападения на военные базы США и силы коалиции в Ираке и Сирии участились. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер рассказывал, что несколько американских военных в ходе атак получили легкие ранения. Он также охарактеризовал нападения на базы как «небольшие по масштабу», но «тревожные и опасные».

В связи с этим Пентагон отправил на Ближний Восток еще около 900 американских военнослужащих. До этого в Иране находилось примерно 2,5 тыс. военнослужащих США, в Сирии — еще около 900.