В Болгарии задумались передать Украине неисправные БТР и старые ЗРК

Комитет обороны в болгарском парламенте одобрил передачу Украине неисправных и вышедших из строя зенитно-ракетных комплексов для боеприпасов разных типов, сообщает Болгарское телеграфное агентство.

В тексте инициативы говорится, что власти Болгарии должны проверить излишки вооружения и военной техники, необходимые для оснащения солдат, и подготовить предложение по передаче этого оружия Киеву.

По словам члена Народного собрания страны Николая Дренчева, «министерство обороны Болгарии превратилось в министерство обороны Украины». Он отметил, что отремонтировать старые ЗРК в стране невозможно.

Главный комиссар Николай Николов заявил, что Украине передадут и старые бронетранспортеры (БТР). «Эта военная бронетехника уже не нужна нашим структурам», — объяснил он. По его словам, для реагирования в сложной ситуации у Болгарии уже есть около 500 специальных автомобилей, в которые вошли 85 квадроциклов. Николов добавил, что среди машин есть и БТР, но их количество — секретная информация.

Замминистра Минобороны Атанас Запрянов уточнил, что не стыдится решения передать Киеву неисправную технику. «Все, что мы предоставляли Украине до сих пор, ущербно. Если мы не можем его (неисправное оружие. — РБК) обеспечить, мы должны его уничтожить. <...> Мы долго искали решение проблемы с этими неисправными ракетами», — заявил он.

Вероятно, речь идет о советских ЗРК С-300, уточнило агентство Novinite. В случае, если решение о передаче ненужного оружия Украине будет принято, Совет министров проведет переговоры с правительствами стран НАТО о размещении ПВО и береговых противокорабельных ракетных комплексов для «укрепления обороноспособности» страны.

В сентябре София решила безвозмездно передать Киеву неисправные ракеты для ЗРК С-300 и списанные боеприпасы для автоматов. Киев выразил готовность «принять на вооружение такие неисправные боеприпасы».

В конце ноября парламент Болгарии принял законопроект о безвозмездной передаче Украине бронетранспортеров. За передачу военной техники проголосовали 152 депутата, против — 57 депутатов.

4 декабря президент Болгарии Румен Радев наложил вето на этот закон закон и вернул его в парламент для дальнейшего обсуждения. Свое решение он мотивировал тем, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования.

Российская сторона назвала решение передать Украине ракеты для комплексов ПВО С-300 грубым нарушением международных обязательств. Москва призвала Софию пересмотреть позицию. Власти России критикуют поставки Украине западного вооружения.