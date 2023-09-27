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Военная операция на Украине ,  
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В России назвали грубым нарушением передачу Болгарией ракет для ВСУ

ФСВТС: передача Болгарией ракет ВСУ будет грубым нарушением обязательств
Сюжет
Военная операция на Украине
Передача Болгарией ВСУ неисправных ракет для комплексов ПВО С-300 неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и невинным человеческим жертвам, предупредила ФСВТС России
ЗРК С-300
ЗРК С-300 (Фото: mil.gov.ua)

Передача Болгарией ракет для комплексов ПВО С-300 Украине является грубым нарушением международных обязательств. Об этом говорится на сайте Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

«Передача третьей стороне вооружения и военной техники, полученных в результате двустороннего военно-технического сотрудничества, недопустима без получения предварительного письменного согласия России», — подчеркнула служба.

В ФСВТС предупредили, что передача оружия ВСУ неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и человеческим жертвам.

Москва призвала Софию пересмотреть принятое решение в целях недопущения нарушения норм международного права в области военно-технического сотрудничества.

В Болгарии депутаты парламентской комиссии по обороне ранее проголосовали за безвозмездную передачу Украине неисправных ракет для ЗРК С-300 и списанных боеприпасов для автоматов.

Киев выразил готовность «принять на вооружение такие неисправные боеприпасы», подчеркнули депутаты.

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Президент Болгарии Румен Радев в свою очередь осудил передачу ракет, предложив правительству и Народному собранию развивать обороноспособность болгарской армии, а не быть «донором» для иностранных армий.

Российские власти критикуют поставки Украине западного вооружения. В Москве считают, что это приведет к эскалации, но не помешает ВС России выполнить поставленные задачи.

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Виктория Громова Виктория Громова
Болгария Украина ракеты С-300 Россия
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