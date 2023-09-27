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Военная операция на Украине ,  
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Парламент Болгарии одобрил передачу Украине неисправных ракет С-300

В парламенте Болгарии проголосовали за передачу Украине неисправных ракет С-300
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Военная операция на Украине

В Болгарии депутаты парламентской комиссии по обороне проголосовали за безвозмездную передачу Украине неисправных ракет для зенитных комплексов С-300, а также списанных боеприпасов для автоматов, сообщает Болгарское национальное радио.

Проект подготовили крупнейшие парламентские партии «Продолжаем перемены», «Демократическая Болгария», «Граждане за европейское развитие Болгарии», «Союз демократических сил», а также «Движение за права и свободы». Предложение поддержал министр обороны страны Тодор Тагарев.

«Болгарская сторона не имеет возможности отремонтировать и восстановить неисправные зенитные управляемые ракеты 5Б55П (К) для ЗРК С-300, не ставя под угрозу жизнь и здоровье личного состава», — говорится в пояснительной записке к законопроекту (цитата по «Фактор»).

По словам парламентариев, Киев выразил готовность «принять на вооружение такие неисправные боеприпасы». Ракеты «смогут обслуживать нужды ПВО Украины в защите гражданской инфраструктуры», считают депутаты.

Передачу ракет осудил президент Болгарии Румен Радев. «Правительству и Народному собранию следует развивать обороноспособность Болгарской армии, а не использовать ее как донора для иностранных армий», — приводит его слова Болгарское национальное радио.

Российские власти критикуют поставки Украине западного вооружения. В Москве считают, что это ведет к эскалации.

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