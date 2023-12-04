Президент Болгарии заблокировал передачу Украине бронетехники

Радев заблокировал безвозмездную поставку Украине бронетехники, отметив, что ее могли бы использовать при охране болгарской границы и для оказания помощи болгарскому населению при бедствиях и авариях

Румен Радев (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о ратификации соглашения о безвозмездной поставке Украине списанной бронетехники и вернул его в парламент для дальнейшего обсуждения. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первостепенным приоритетом», — пояснил он.

Радев мотивировал свое решение тем, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования, что лишает их возможности объективно оценить, утратила ли Болгария необходимость в этой технике.

По его словам, при принятии парламентариями решения о передаче Киеву бронетехники не учитывались нужды пограничников, пожарных и правоохранителей. В частности, бронированная высокопроходимая техника могла бы использоваться при охране болгарской границы и для оказания помощи населению при бедствиях и авариях, в том числе в труднодоступных зонах.

В конце ноября парламент Болгарии принял законопроект о безвозмездной передаче Украине бронетранспортеров. За передачу военной техники проголосовали 152 депутата, против — 57 депутатов.

Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Борислав Гуцанов, который выступил против этого решения, тогда отметил, что Киеву поставят около 100 бронетранспортеров.

В конце сентября София решила безвозмездно передать Киеву неисправные ракеты для ЗРК С-300 и списанные боеприпасы для автоматов. Киев выразил готовность «принять на вооружение такие неисправные боеприпасы».

Москва назвала это решение грубым нарушением международных обязательств. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству предупредили, что передача оружия ВСУ неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и человеческим жертвам.