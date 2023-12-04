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Военная операция на Украине ,  
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Президент Болгарии заблокировал передачу Украине бронетехники

Президент Болгарии Радев наложил вето на предоставление Украине бронетехники
Сюжет
Военная операция на Украине
Радев заблокировал безвозмездную поставку Украине бронетехники, отметив, что ее могли бы использовать при охране болгарской границы и для оказания помощи болгарскому населению при бедствиях и авариях
Румен Радев
Румен Радев (Фото: Hristo Rusev / Getty Images)

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о ратификации соглашения о безвозмездной поставке Украине списанной бронетехники и вернул его в парламент для дальнейшего обсуждения. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть первостепенным приоритетом», — пояснил он.

Радев мотивировал свое решение тем, что депутаты не были достаточно ознакомлены с конкретными параметрами пожертвования, что лишает их возможности объективно оценить, утратила ли Болгария необходимость в этой технике.

По его словам, при принятии парламентариями решения о передаче Киеву бронетехники не учитывались нужды пограничников, пожарных и правоохранителей. В частности, бронированная высокопроходимая техника могла бы использоваться при охране болгарской границы и для оказания помощи населению при бедствиях и авариях, в том числе в труднодоступных зонах.

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Фото:Daniel Berehulak / Getty Images

В конце ноября парламент Болгарии принял законопроект о безвозмездной передаче Украине бронетранспортеров. За передачу военной техники проголосовали 152 депутата, против — 57 депутатов.

Депутат от Болгарской социалистической партии (БСП) Борислав Гуцанов, который выступил против этого решения, тогда отметил, что Киеву поставят около 100 бронетранспортеров.

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В конце сентября София решила безвозмездно передать Киеву неисправные ракеты для ЗРК С-300 и списанные боеприпасы для автоматов. Киев выразил готовность «принять на вооружение такие неисправные боеприпасы».

Москва назвала это решение грубым нарушением международных обязательств. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству предупредили, что передача оружия ВСУ неизбежно приведет к дополнительной эскалации конфликта и человеческим жертвам.

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Виктория Громова Виктория Громова
Болгария президент Румен Радев вето бронетехника Украина
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