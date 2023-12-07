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Политика ,  
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Блинкен объяснил свою реакцию на слова Байдена о Си Цзиньпине

Блинкен объяснил, почему поморщился, когда Байден назвал Си диктатором

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил, почему поморщился и отвернулся, когда президент Джо Байден назвал председателя Китая Си Цзиньпина «диктатором». Его слова приводит газета Politico.

«Хочу сказать, что у нас был действительно долгий день, очень важный, с очень напряженными переговорами с Китаем. Моя шея стала немного затекла, вы знаете, такое случается», — сказал госсекретарь, признав, что в отношениях между двумя странами осталась напряженность.

Блинкен подчеркнул, что американский лидер всегда говорит «очень четко, очень прямо».

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15 ноября Байден после встречи с Си Цзиньпином на полях Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества назвал китайского коллегу «диктатором». В этот момент Блинкен, присутствовавший на пресс-конференции, поморщился и отвел взгляд в сторону, но уже через секунду его лицо вновь стало невозмутимым.

«Он диктатор в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего», — сказал в этот момент президент США.

Ранее Байден так же охарактеризовал Си в июне, комментируя историю с замеченными над США и сбитыми китайскими аэростатами.

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Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что высказывание Байдена «противоречит базовым фактам и дипломатическим протоколам, серьезно оскорбляет политическое достоинство Китая и равносильно публичной политической провокации».

Теги
Персоны
Энтони Блинкен Си Цзиньпин Джо Байден США Китай Диктатура
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года

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