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Путин заявил, что диктатура гегемона мира дряхлеет
Президент Путин: диктатура гегемона мира дряхлеет
Диктатура гегемона мира дряхлеет, «пошла вразнос» и просто опасна для окружающих, заявил президент Владимир Путин на Всемирном русском народном Соборе.
«Именно наша страна, русский мир, как ни раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность», — сказал он.
По словам российского лидера, Россия сражается за свою свободу и свободу всего мира.
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