Путин заявил, что диктатура гегемона мира дряхлеет

Диктатура гегемона мира дряхлеет, «пошла вразнос» и просто опасна для окружающих, заявил президент Владимир Путин на Всемирном русском народном Соборе.

«Именно наша страна, русский мир, как ни раз бывало в истории, преградили путь тем, кто претендует сегодня на мировое господство, на свою исключительность», — сказал он.

По словам российского лидера, Россия сражается за свою свободу и свободу всего мира.

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