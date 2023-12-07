Путин удивился росту числа иностранных компаний в России

В России с марта 2022-го число иностранных компаний выросло на 1,5 тыс., сообщил Путин. Он подчеркнул, что удивился такому показателю, отметив, что это доказывает заинтересованность зарубежного бизнеса в деятельности в России

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

С начала марта 2022 года по ноябрь текущего число иностранных компаний, работающих в России, увеличилось почти на 1,5 тыс., заявил президент Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!». Трансляцию вел РБК.

«Несмотря на все давление политических элит Запада, количество зарубежных структур, бизнес-структур, работающих в России, не сократилось. Вы представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда материалы смотрел. Увеличилось», — сказал он.

По данным, озвученным президентом, на начало марта 2022 года в России было зарегистрировано 24,1 тыс. иностранных компаний, а к ноябрю текущего года их стало 25,6 тыс. По словам Путина, это доказывает заинтересованность и готовность зарубежных фирм работать в России. «Работать с Россией выгодно: было выгодно, сейчас выгодно и будет выгодно», — подчеркнул он.

После начала военной операции на Украине ряд иностранных компаний объявил об уходе из России или сокращении деятельности. Некоторые организации передали бизнес в управление локальному менеджменту.

В апреле этого года Путин подписал указ «О временном управлении некоторым имуществом», согласно которому Россия может вводить внешнее управление над российскими активами иностранных инвесторов в качестве ответа на «недружественные действия» США и «примкнувших к ним» других государств по конфискации имущества российских компаний за рубежом.

В соответствии с документом президент уже передал в управление Росимущества два энергетических актива — немецкой госкомпании Uniper (пакет 87,73% в российской компании «Юнипро») и финской госкомпании Fortum (два пакета на 69,88 и 28,35% российской «Фортум», которые принадлежат Fortum Russia и Fortum Holding соответственно).

Спустя три месяца президент своим указом передал во временное управление Росимущества доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone и пивоваренной компании «Балтика», а в сентябре — норвежские доли в типографиях «Прайм Принт». Речь идет о типографиях в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Челябинске и Воронеже.