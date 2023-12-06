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Выборы в США ,  
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Байден фразой «нельзя дать победить» объяснил участие в выборах с Трампом

Байден объяснил свое выдвижение на пост президента участием в выборах Трампа
Сюжет
Выборы в США

Президент США Джо Байден допустил, что не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы свою кандидатуру не выдвинул его предшественник Дональд Трамп. Об этом он заявил на предвыборном мероприятии в Бостоне, передает NBC News.

«Если бы Трамп не баллотировался, я не уверен, что баллотировался бы», — сказал глава государства, добавив, что демократы «не могут дать ему (Трампу. — РБК) победить»

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В ноябре 2022 года, говоря о потенциальном выдвижении Трампа, Байден сказал, что тот не сможет переизбраться на второй срок, если решит баллотироваться на пост президента. Он подчеркнул, что сам будет добиваться такого исхода.

«Нам просто нужно продемонстрировать, что он не придет к власти, если будет баллотироваться, и убедиться, что он — в соответствии с законными усилиями нашей Конституции — не станет снова следующим президентом», — говорил Байден тогда.

Против Трампа в США выдвинуты обвинения по четырем уголовным делам. В начале августа он заявил, что совокупно ему грозит 561 год тюрьмы.

Одно из дел против Трампа связано со штурмом Капитолия в январе 2021 года. В ноябре суд американского штата Колорадо рассмотрел иск, говорилось, что действия Трампа на фоне этих событий противоречат пункту 14 поправки конституции, которая запрещает занимать пост президента любому, кто «участвовал в мятеже».

Судья согласилась, что Трамп подстрекал к политическому насилию во время штурма с целью остановить передачу власти Байдену. Однако она заключила, что в третьем разделе 14-й поправки не говорится конкретно о запрете на участие в выборах президента, и что оснований запретить выдвижение Трампа нет.

Президентские выборы в США должны пройти в ноябре 2024 года. И Трамп, и Байден объявили о своем участии в них.

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Джо Байден США выборы президента Дональд Трамп
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик

14 июня 1946 года

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