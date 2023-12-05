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Военная операция на Украине ,  
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На Украине назвали состояние отравленной жены Буданова удовлетворительным

ГУР Украины: состояние жены Буданова после отравления удовлетворительное
Сюжет
Военная операция на Украине
Марианна Буданова и Кирилл Буданов
Марианна Буданова и Кирилл Буданов (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Жена руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова Марианна после отравления находится в удовлетворительном состоянии, заявил официальный представитель ГУР Андрей Юсов.

«Состояние здоровья сейчас удовлетворительное. Пройден курс лечения в украинской клинике», — цитирует его «Обозреватель». По словам Юсова, благодаря своевременному обращению и профессионализму врачей «сейчас все хорошо», в будущем Будановой нужно будет регулярно проходить обследования.

«Надеемся, что ничего не угрожает жизни», — подчеркнул Юсов. Проводится внутреннее расследование, им занимается подразделение внутренней безопасности ГУР, заключил он.

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Марианна и Кирилл Будановы

Об отравлении Будановой тяжелыми металлами 28 ноября сообщили источники «Бабеля», «РБК Украина» и УНИАН, позднее информацию об этом подтвердили в ГУР. Отравление диагностировали еще у нескольких сотрудников украинской разведки, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовом блоке.

По предположению собеседников «Украинской правды», Буданову, «скорее всего, отравили через еду». В крови Будановой обнаружили ртуть и мышьяк, сообщил экс-глава украинской Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

Буданов в августе рассказал, что его жена живет с ним в кабинете: пара находится вместе 24/7 в целях безопасности. Марианна Буданова не работает в ГУР, с июня 2021 года она занимает должность советницы мэра Киева Виталия Кличко.

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Теги
Кирилл Буданов отравление Украина
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