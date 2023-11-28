«Украинская правда» узнала об отравлении подчиненных Буданова

Руководитель ГУР Кирилл Буданов (Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters)

Несколько сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Украины получили отравление тяжелыми металлами, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовом блоке.

«Отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — сообщили источники издания.

Ранее «Бабель» и УНИАН со ссылкой на источники сообщили об отравлении жены руководителя ГУР Кирилла Буданова Марианны тяжелыми металлами. Ее госпитализировали. Источник «РБК Украина» в спецслужбах отметил, что неизвестно, было ли это «разовое отравление» или «отравляли некоторое время порционно».

«По жене Буданова правда. Она жаловалась на плохое самочувствие, поэтому сдали анализы, которые выявили отравление», — сказал источник «Украинской правды». По данным собеседников издания, Буданову, «скорее всего, отравили через еду». Она уже прошла этап лечения, ей стало лучше.

В июне представитель ГУР Андрей Юсов в интервью «Украинской правде» рассказал, что Буданов пережил более десятка покушений. Сам Буданов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Комарову заявил, что ему нравятся попытки убить его. «Самая высокая оценка любого профессионала специальной деятельности — это признание врага и его попытки сделать все для устранения такого человека», — сказал он.

Буданов в августе рассказал, что его жена живет с ним в кабинете. По его словам, они находятся вместе 24/7 в целях безопасности. При этом Марианна не работает в ГУР. С июня 2021 года она занимает должность советницы мэра Киева Виталия Кличко.