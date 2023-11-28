В Минобороны Украины подтвердили отравление жены Буданова

Марианна Буданова (в центре) (Фото: UDAR.Goloseevsky / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Жена руководителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилла Буданова Марианна действительно была отравлена. Об этом заявил УНИАН официальный представитель ГУР Андрей Юсов.

Он также подтвердил информацию, что были отравлены несколько работников ГУР. Подробностей Юсов не привел.

Об отравлении Марианны Будановой тяжелыми металлами ранее рассказали источники «Бабеля», «РБК Украина» и УНИАН. По их данным, ее госпитализировали, сейчас завершается курс лечения. Источник «РБК Украина» отметил, что неизвестно, было это «разовое отравление» или «отравляли некоторое время порционно».

Помимо жены главы ГУР Кирилла Буданова отравление тяжелыми металлами обнаружили еще у нескольких сотрудников разведки Украины, сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники в силовом блоке. «Поскольку жена Буданова небольшая, с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», — приводит издание слова источника.

По данным собеседников «Украинской правды», Буданову, «скорее всего, отравили через еду». Она уже прошла этап лечения, ей стало лучше.

Летом Юсов рассказал, что Буданов пережил более десятка покушений. Сам глава ГУР заявил, что Марианна живет с ним в кабинете. По его словам, они находятся вместе 24/7 в целях безопасности. При этом Марианна не работает в ГУР. С июня 2021 года она занимает должность советницы мэра Киева Виталия Кличко.