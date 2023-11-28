«Бабель» и УНИАН сообщили об отравлении жены Буданова

Жена главы ГУР Буданова Марианна госпитализирована с отравлением тяжелыми металлами, сообщили «Бабелю» источники в разведке, ведется расследование. Данные об отравлении Будановой подтвердили источники УНИАН

Марианна Буданова (Фото: UDAR.Goloseevsky / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Жена руководителя Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианна находится в больнице с отравлением тяжелыми металлами, сообщает «Бабель» со ссылкой на источники в разведке.

Женщину госпитализировали после «длительного ухудшения здоровья», сейчас завершается курс лечения, рассказал собеседник издания в ГУР.

«Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — отметили собеседники

Ведется расследование по поводу возможной попытки убийства жены начальника ГУР, пишет издание.

Источники УНИАН подтвердили информацию, что Буданова стала жертвой отравления.

В России Буданов объявлен в розыск. Следственный комитет обвинил его и других представителей военного руководства Украины заочно по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, до 20 лет лишения свободы). СК считает главу ГУР причастным к атакам беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры на территории России.