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Военная операция на Украине ,  
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Финляндия увеличит производство артиллерийских снарядов ради Украины

Минобороны Финляндии: Хельсинки начнет производство снарядов для Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Финляндия, увеличивая производство боеприпасов, преследует две цели — поддержать Украину и укрепить оборонные возможности европейских стран, подчеркнул министр обороны Хакканен
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Финляндия в ближайшее время примет решение об увеличении производства артиллерийских снарядов для поставок Украине. Об этом заявил министр обороны страны Антти Хакканен в разговоре с Iltalehti.

«Мы объявили о планах по значительному увеличению производства боеприпасов. Наше намерение состоит в том, чтобы поддерживать Украину еще сильнее, чем сейчас. В то же время мы еще больше повысим готовность Финляндии и северных стран к производству боеприпасов», — отметил он.

По словам Хакканена, вопрос, скорее всего, будет решен до Рождества, до 25 декабря. Объем роста производства боеприпасов исчисляется десятками миллионов евро.

Глава Минобороны выразил надежду, что пример Финляндии заставит другие европейские страны выполнить свои обещания по увеличению производства артиллерийских снарядов для Украины.

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Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

Он отметил, что увеличение производства снарядов преследует две цели: поддержать Украину и укрепить оборонные возможности ЕС. По мнению финского министра, за последние 30 лет готовность Евросоюза к обороне слишком сильно ослабла.

«Европа снизила свою обороноспособность после окончания холодной войны. Теперь мы также должны быть в состоянии повысить военные возможности самих европейских стран: другими словами, пополнить запасы боеприпасов, приобрести пушки, танки», — пояснил он, заключив, что все это требует конкретных действий.

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Хакканен 17 ноября объявил, что Финляндия отправит 20-й пакет военной помощи Украине стоимостью примерно €100 млн.  Всего с начала спецоперации Хельсинки оказал Киеву военную помощь на общую сумму €1,5 млрд. В некоторые пакеты входили и боеприпасы.

В марте верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель сообщил об «историческом решении» — поставке 1 млн 155-мм снарядов Украине в течение следующих 12 месяцев. На немедленную их отправку выделили €1 млрд; еще €1 млрд пойдет на совместные закупки снарядов странами ЕС для восполнения своих запасов.

Однако в октябре Bloomberg со ссылкой на источники передал, что Евросоюз отстает от планов по поставке Украине, в настоящее время они выполнены лишь на 30%. США на этом фоне призвали ЕС «активизировать свои усилия», выяснило агентство.

Россия неоднократно осуждала поставки военной помощи с Запада на Украину и заявляла, что они не способны повлиять на успех спецоперации, однако будут способствовать затягиванию конфликта.

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Виктория Громова Виктория Громова
Финляндия боеприпасы производство Украина
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