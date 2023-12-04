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Общество ,  
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МЧС предупредило об аномальных холодах в Москве

МЧС: с 5 декабря по 9 декабря ожидается аномально холодная погода в Москве
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в период с 5 декабря по 9 декабря ожидается аномально холодная погода, сообщили в столичном управлении МЧС.

Среднесуточная температура воздуха может упасть на 7–10 градусов ниже климатической нормы, уточнили в ведомстве.

В МЧС призвали носить многослойную одежду, не оголять на улице щеки, уши, нос и руки, не стоять на морозе, а также использовать для обогрева ближайшие помещения.

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Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Кроме того, в министерстве предупредили, что, придя с мороза домой, не стоит сразу пить горячий чай и принимать теплый душ. «При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Организм должен в течение 20–30 минут адаптироваться к комнатной температуре», — подчеркнули в МЧС.

Ночью 4 декабря Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра. В Подмосковье также распространили желтый уровень из-за снега, гололедицы и ветра.

Накануне снегопад в столице побил суточный рекорд для 3 декабря, установленный более 40 лет. К 18 часам в столице выпало 10 мм осадков — на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году. Как уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, больше всего осадков выпало в центре Москвы.

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Теги
МЧС Погода Москва

Пакет услуг «Привилегия» — символ вашего статуса

Премиальное обслуживание

Повышенные ставки по вкладам

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Скидки до 10% у партнеров

Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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