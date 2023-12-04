В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за ветра, следует из данных прогностической карты.

Предупреждение продержится до 12:00 5 декабря. Синоптики прогнозируют, что скорость ветра составит до 16 м/с с метелью. «Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — уточнили на сайте учреждения.

Video

2 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на большей части страны в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода.

Он отметил, что со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7-14 градусов ниже нормы, а местами — на 15-20 градусов ниже нормы. В Центральном федеральном округе морозы достигнут минус 15-23 градусов.

3 декабря снегопад в Москве побил суточный рекорд для этого дня, установленный более 40 лет. К 18 часам в столице выпало 10 мм осадков — на 0,6 мм больше, чем было в этот день в 1980 году. Как уточнил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, больше всего осадков выпало в центре Москвы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил РБК, что с полудня 3 декабря до утра 4 декабря может выпасть до 16 мм осадков — это треть месячной нормы, тогда сугробы вырастут с 19 до 28 см и будут в четыре раза выше обычного.