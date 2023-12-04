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Город ,  
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Москва вошла в пятерку мегаполисов — лидеров климатической повестки

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Столица России вошла в пятерку городов мира, которые максимально придерживаются стандартов современной климатической и экологической повестки. Об этом сообщила министр правительства Москвы и руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, представившая на Конференции ООН по изменению климата в Дубае (ОАЭ) международный рейтинг «Климатическая повестка городов мира».

«Являясь центрами экономического роста и обеспечивая 80% мирового ВВП, города вместе с этим несут высокие климатические риски: по оценкам ООН, на них приходится около 70% от общего объема выбросов парниковых газов. С учетом этого Москва изучила опыт 20 крупнейших мегаполисов и подготовила аналитический доклад, раскрывающий основные приоритеты городов по противодействию изменению климата и лучшие практики в этой сфере», — рассказала Багреева о проделанной работе.

Исследование базировалось на пяти главных направлениях климатической повестки: производство и потребление энергии, транспортная система, зеленые пространства и система обращения с отходами. Москва вошла в пятерку лидеров наряду с Лондоном, Парижем, Берлином и заняла четвертое место, обогнав такие крупные города, как Токио, Нью-Йорк, Пекин, Сеул и другие.

«Москва является одним из наиболее ориентированных на устойчивое развитие мегаполисов мира: около 95% программных бюджетных расходов города соответствуют этим принципам, — сообщила Багреева. — Среди важных преимуществ столицы — обширные зеленые территории и активное развитие экологически чистого общественного транспорта, в частности метро и электробусов. Хорошие результаты отмечаются и в сфере энергопотребления, что свидетельствует об успехах реализуемой политики по повышению энергоэффективности городского хозяйства».

По словам министра, полученные в ходе исследования результаты могут быть полезны городским администрациям и научному сообществу. Они помогут выявить лучшие практики совершенствования климатических стратегий, а также оценить эффективность существующих мер по митигации выбросов парниковых газов. Багреева подчеркнула: «В дальнейшем мы планируем сделать рейтинг открытым для присоединения всех желающих городов мира и разработать онлайн-механизм, который позволит городам провести самооценку в соответствии с методологией исследования. Также в планах — проведение исследования по крупнейшим городам России с оценкой особенностей, характерных для нашей страны».

Теги
изменение климата

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Персональный менеджер
Подробнее

Повышенные ставки по вкладам в рублях и китайских юанях «ВТБ-Вклад Привилегия» относительно ставок по вкладам «ВТБ-Вклад». Кешбэк 3% начисляет за покупки по картам ВТБ с пакетом услуг «Привилегия МК» по программе лояльности «Мультибонус». Скидки у партнёров и список партнёров предоставляются по Премиальной программе лояльности ВТБ. Подробная информация обо всех условиях обслуживания на пакете услуг «Привилегия МК» на официальном сайте vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО) Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама 0+

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