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Военная операция на Украине ,  
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В Белом доме заявили, что ожидали взятие Киева Россией в первые дни боев

Белый дом: США ожидали взятие Киева российскими военными в первые дни конфликта
Сюжет
Военная операция на Украине

США в первые дни российской военной операции на Украине ожидали, что Россия возьмет Киев, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале администрации американского президента.

«Знаете, в первые пару дней боевых действий мы думали, что Киев будет взят», — сказала Жан-Пьер.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о своем разговоре с российскими коллегой Владимиром Путиным на тему штурма Киева. Белорусский лидер тогда указал Путину на необходимость взять украинскую столицу для завершения конфликта. На это российский президент, по словам Лукашенко, заверил, что это можно сделать «немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей».

Почти половина украинцев выступили за переговоры с Россией
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Фото:Nazar Furyk / Zuma / ТАСС

Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. «Если украинская сторона хочет реально переговорного процесса, то нужно делать это не какими-то театральными жестами, а нужно первое, что сделать, — отменить декрет президенту Украины, запрещающий вести переговоры», — говорил он.

Украинский лидер Владимир Зеленский не раз говорил, что его страна хочет мира, но не намерена «заводить сейчас дружбу или садиться за стол переговоров с Россией», несмотря на трудности на поле боя. В ноябре он исключал заключение мира с Россией «любой ценой».

Теги
Белый дом США Киев Украина Военная операция на Украине
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