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Лукашенко рассказал, почему Путин не взял Киев

Лукашенко: Путин отказался от взятия Киева из-за риска высоких потерь
Сюжет
Военная операция на Украине
Путин считал возможным взять Киев немедленно, но это привело бы к гибели многих людей, сказал Лукашенко. По его словам, Россия старалась проводить «точечную операцию» и не могла этого допустить
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Российские войска не стали штурмовать Киев из опасений гибели большого числа людей, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко. Видеозапись размещена на YouTube.

На Украине все уверены, рассказала журналистка, что президент Владимир Зеленский защитил Киев. Белорусский президент назвал это мнение «сказкой и не больше того».

Он рассказал о разговоре на тему штурма столицы Украины с российским коллегой Владимиром Путиным. Лукашенко указал ему на необходимость взять Киев для завершения конфликта. На это Путин заверил, что это можно сделать «немедленно, мгновенно, но погибнет огромное количество людей». По утверждению Лукашенко, украинские войска «прятались» за детсадами и больницами, с этим была связана «точечная операция» России.

«Это не была такая война, что вот окружили там Киев и с голодухи, как Питер, когда-то Ленинград, был окружен немцами. Были опасения, другой ему сказал бы — ну война. Война идет. Если начал войну — воюй», — добавил Лукашенко.

Журналистка напомнила Лукашенко, что тот за несколько недель до полномасштабных боев дал прогноз, согласно которому Украина не сможет сопротивляться дольше нескольких дней: «Там некому будет против нас воевать». Комментируя эту фразу, он назвал ее образным выражением и напомнил, что российские войска в течение нескольких дней подошли к Киеву.

Путин говорил в июле 2023 года, что российские войска отошли из-под Киева, потому Москву «попросили» это сделать для создания условий к заключению мирного соглашения. «Киевские власти отказались от всех прежних договоренностей. Поэтому я считаю, что мяч полностью на их стороне», — сказал он о дальнейшем развитии событий. Москва требует признания своего суверенитета над Донбассом, Херсонской и Запорожской областями.

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Власти Украины настаивают, что «если Москва хочет диалога, мяч на ее поле». «Сперва — прекращение огня и отвод войск. Затем — конструктив», — описал позицию Киева советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Лукашенко рассказал, почему Путин не взял Киев
Лукашенко рассказал, почему Путин не взял Киев

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