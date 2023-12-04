В Брянской думе объяснили взломом сообщение об улице Адама Кадырова

Фото: Брянская областная Дума

Сайт Брянской областной думы взломали, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Информация о переименовании одной из улиц Брянска в улицу Адама Кадырова не соответствует действительности, говорится в сообщении.

В областной думе объяснили, что «злоумышленники внесли изменения в материал о состоявшемся 29 ноября заседании регионального парламента», после чего в телеграм-каналах «появилась недостоверная информация о принятом решении переименовать одну из улиц города Брянска, присвоив ей имя Адама Кадырова».

«Призываем жителей региона и всей страны быть внимательными, не поддаваться на провокации», — говорится в сообщении думы.

На сообщение о появлении улицы Адама Кадырова обратил внимание телеграм-канал «Осторожно, новости». В релизе говорилось, что власти переименуют улицу, названную в честь погибшего ветерана Чеченской войны, а также что депутаты единогласно поддержали инициативу.

29 ноября на сайте администрации Донецка Адама Кадырова включили в список «почетных граждан». Вскоре его оттуда убрали, а мэр города Алексей Кулемзин сообщил о взломе сайта.

Адаму Кадыров — сын главы Чечни, ему 16 лет. В августе 2023 года он избил в грозненском СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Рамзан Кадыров дважды показывал кадры избиения Журавеля, в одном из видео он назвал своего сына «героем всех мусульман».

После этого Адама Кадырова назначили на должность в службе безопасности отца. Позже он стал куратором батальона имени Шейха Мансура в составе Минобороны России.



Кроме того, за последние месяцы Кадыров-младший получил не менее девяти наград, в том числе орден «Дуслык», высший орден Карачаево-Черкесии «За заслуги перед КЧР», «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», орден «Трудовая доблесть России» и медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Ему также присвоили звание Героя Чечни.