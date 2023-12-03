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Военная операция на Украине ,  
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В Пентагоне пообещали не допустить победы России над Украиной

Шеф Пентагона Остин: США не допустит победы России над Украиной
Сюжет
Военная операция на Украине

США не позволят президенту России Владимиру Путину победить в конфликте на Украине, заявил министр обороны страны Ллойд Остин.

«Сейчас и в Израиле, и в Украине демократические страны борются с безжалостными врагами, стремящимися их уничтожить. Мы не позволим ХАМАС или Путину победить. Мы не позволим нашим врагам разделить или ослабить нас», — сказал он на Рейгановском форуме по национальной обороне.

Остин назвал США «самой могущественной страной на Земле», которая по-прежнему «способна проецировать силу, выполнять свои обязательства и направлять ресурсы на несколько театров военных действий».

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Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Ранее президент США Джо Байден заявил, что внешняя политика США, в том числе поддержка Украины и Израиля, ведет к «увеличению свобод и надежд, сокращению ненависти, скорби и конфликтов».

«Мы никогда не должны забывать урок, извлеченный из всей нашей истории: великие трагедии и потрясения могут привести к огромному прогрессу, который делает мир безопасней, а США — более защищенными», — подчеркивал он.

По мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, США ведут против России войну «руками» Украины.

«Украину подготовили, долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, они поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну», — считает он.

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Украина Пентагон Минобороны США
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