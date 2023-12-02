Россия возобновила эвакуацию граждан из сектора Газа

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Россия возобновила эвакуацию своих граждан и их родственников-палестинцев из сектора Газа, сообщило российское представительство при Палестинской национальной администрации (ПНА) в телеграм-канале.

«2 декабря возобновились эвакуационные мероприятия по вывозу из сектора Газа российских граждан и их близких родственников-палестинцев. Процесс проходит на фоне вновь начавшихся накануне после недельного затишья боевых действий», — сказано в сообщении.

В представительстве подчеркнули, что эвакуация осложняется высокой интенсивностью ударов израильской армии по региону, в том числе по южным районам сектора близ КПП «Рафах».

Палестинские территории разделены на две части: сектор Газа на берегу Средиземного моря и регион Западного берега реки Иордан с центром в городе Рамалла. Первую контролирует ХАМАС, вторую — Организация освобождения Палестины (ООП).

Эвакуация россиян из сектора Газа началась в середине ноября, спустя месяц после начала боевых действий. Граждан и их родственников вывозят из сектора Газа через Египет на самолетах МЧС. Люди пересекают границу страны с анклавом через КПП «Рафах».

Заявки на эвакуацию из региона российским властям направили свыше 900 человек, рассказал 22 ноября президент Владимир Путин, из них 639 — россияне, 271 — их родственники. По данным российского МИДа, к 28 ноября эвакуации ожидали еще несколько сотен человек, оставшихся в секторе Газа и на территории Египта. Большинство подавших заявки на тот момент уже эвакуировали в Россию.

С 24 ноября по 1 декабря в секторе Газа действовал режим прекращения огня. Накануне утром израильская армия возобновила боевые действия против ХАМАС. Израиль обвинил палестинскую группировку в нарушении режима прекращения огня.