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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа

Путин назвал святой обязанностью эвакуацию граждан России из сектора Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Эвакуация граждан России из сектора Газа — святая обязанность, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров. Кадры совещания показал телеканал «Россия 24».

«Это очень важная гуманитарная, благородная миссия. Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. <...> Наша святая обязанность — помочь <...> нашим гражданам», — сказал Путин.

Президент отметил, что в секторе Газа «ситуация давно уже вышла за грань критической». По его словам, заявки на эвакуацию из региона российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 человек — их родственники.

Из сектора Газа эвакуировали еще 28 россиян и членов их семей
Политика
Фото:МЧС России

Глава МЧС Александр Куренков отчитался, что сектор Газа через пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом уже покинули 484 гражданина России и 87 их родственников с гражданством других государств. В Москву уже доставили 553 человека, в том числе 259 детей.

Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа
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После прибытия в Москву девять человек, среди которых шестеро детей, отправили в больницу. У двоих диагностировали коронавирус. Домой из российской столицы уехали 116 человек, в том числе 44 ребенка. Большая часть эвакуированных — 313 человек, среди которых 161 несовершеннолетний, — пока находятся в пунктах временного размещения на территории Московской и Калужской областей.

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Одновременно с эвакуацией россиян МЧС России занимается доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, добавил Куренков. Всего десятью рейсами в регион доставили более 245 т груза. На 23 ноября запланирована очередная отправка гуманитарной помощи, вес груза составит 28 т.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что заявки на эвакуацию из сектора Газа подали около 600 россиян и чуть более 300 граждан других стран.

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Владимир Путин россияне эвакуация сектор Газа Александр Куренков
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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