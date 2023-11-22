Путин назвал святой обязанностью эвакуацию россиян из сектора Газа

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Эвакуация граждан России из сектора Газа — святая обязанность, заявил российский президент Владимир Путин на совещании с членами кабинета министров. Кадры совещания показал телеканал «Россия 24».

«Это очень важная гуманитарная, благородная миссия. Нужно помочь людям, которые страдают от происходящих событий. <...> Наша святая обязанность — помочь <...> нашим гражданам», — сказал Путин.

Президент отметил, что в секторе Газа «ситуация давно уже вышла за грань критической». По его словам, заявки на эвакуацию из региона российским властям направили свыше 900 человек, из них 639 — россияне, 271 человек — их родственники.

Глава МЧС Александр Куренков отчитался, что сектор Газа через пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом уже покинули 484 гражданина России и 87 их родственников с гражданством других государств. В Москву уже доставили 553 человека, в том числе 259 детей.

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После прибытия в Москву девять человек, среди которых шестеро детей, отправили в больницу. У двоих диагностировали коронавирус. Домой из российской столицы уехали 116 человек, в том числе 44 ребенка. Большая часть эвакуированных — 313 человек, среди которых 161 несовершеннолетний, — пока находятся в пунктах временного размещения на территории Московской и Калужской областей.

Одновременно с эвакуацией россиян МЧС России занимается доставкой гуманитарной помощи в сектор Газа, добавил Куренков. Всего десятью рейсами в регион доставили более 245 т груза. На 23 ноября запланирована очередная отправка гуманитарной помощи, вес груза составит 28 т.

В начале ноября посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что заявки на эвакуацию из сектора Газа подали около 600 россиян и чуть более 300 граждан других стран.