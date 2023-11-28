Захарова назвала количество ждущих эвакуации из Газы и Египта россиян

Захарова: в Газе и Египте остались несколько сотен ожидающих эвакуации россиян

Фото: Александр Елистратов / ТАСС

Эвакуации ожидают несколько сотен россиян, остающихся в секторе Газа и на территории Египта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью RT.

По ее словам, в Россию уже приехали большинство россиян, подавших заявки на эвакуацию из сектора Газа. Захарова отметила, что российские власти вывезли из региона не только своих соотечественников, но и граждан других стран, которые обратились за помощью.

«Мы сейчас продолжаем получать заявки на вывоз, на эвакуацию от российских граждан <...>, работа по эвакуационным мероприятиям будет продолжена», — заверила представитель МИДа.

Россиян вывозят из сектора Газа через Египет на самолетах МЧС, которые дежурят в Каире. Они пересекают границу страны с анклавом через КПП «Рафах».

Заявки на эвакуацию из региона российским властям направили свыше 900 человек, рассказал 22 ноября президент Владимир Путин, из них 639 — россияне, 271 — их родственники.

Глава МЧС Александр Куренков в тот же день сообщил, что сектор Газа уже покинули 484 гражданина России и 87 их родственников с гражданством других государств. В Москву по состоянию на 22 ноября вывезли 553 человека, в том числе 259 детей.