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Военная операция на Украине ,  
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Аксенов назвал лживыми слова Зеленского о Крыме

Аксенов назвал лживыми заявления Зеленского о возвращении Крыма в состав Украины
Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский лжет, утверждая, что жители Крыма ждут возвращения полуострова в состав Украины. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Крым ждет, когда пленного Зеленского привезут сюда, будут возить и показывать», — сказал Аксенов (цитата по «РИА Новости»). Он добавил, что жителям Крыма и гостям полуострова ничего не угрожает. «В целом вся система, которая отстроена, в том числе по противовоздушной обороне, позволяет чувствовать себя уверенно», — заключил он.

Ранее Зеленский на встрече со студентами в городе Николаеве заявил, что «Крым очень ждет своего возвращения». По его мнению, вернуть полуостров в состав Украины легче, чем Донбасс, поскольку там не было боевых действий.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Украина и большинство стран мира не признали референдум легитимным. Москва неоднократно называла вопрос принадлежности Крыма закрытым.

В Киеве не раз говорили, что планируют вернуть утраченные регионы и выйти к границам Украины 1991 года. 24 февраля 2023 года, в годовщину начала военных действий на Украине, Зеленский заявил, что Киев готовится к «военным шагам» по возвращению Крыма. «Мы готовы морально, мы готовимся технически», — отмечал он.

Президент России Владимир Путин в марте заверил, что Россия сделает все, чтобы пресечь любые угрозы для Крыма. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупреждал, что нападение на Крым повлечет за собой «неминуемое возмездие с использованием оружия любого вида».

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Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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