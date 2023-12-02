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Палестино-израильский конфликт ,  
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В Сирии сообщили об израильской атаке на Дамаск

Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Дамаска
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Израильские силы нанесли удар по окрестностям сирийской столицы Дамаск, сообщило государственное агентство SANA в X (Twitter) и телеканал Al Ikhbariya со ссылкой на источники в военных ведомствах.

«Сегодня примерно в 1:35 (2:35 мск) израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по некоторым пунктам в окрестностях города Дамаск», - говорится в сообщении SANA.

Средства противовоздушной обороны отреагировали на удар и сбили большую часть ракет. В результате атаки сирийская сторона понесла «материальные потери».

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Фото:Игорь Бубин / Wikimedia Commons

После начала войны Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколько раз атаковала объекты критической инфраструктуры Сирии, в том числе аэропорты. Власти Сирии одними из первых выступили с поддержкой действий ХАМАС.

12 октября сирийские СМИ сообщили об атаке на воздушные гавани Дамаска и Алеппо, тогда они были вынуждены приостановить работу из-за повреждений взлетно-посадочных полос.

22 октября ЦАХАЛ вновь нанесла удары по аэропортам Сирии, после чего они оказались выведенными из строя. Атаку осуществили с помощью авиации со стороны Средиземного поря в районе 5:25 ночи (мск).

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Теги
Сирия ракетный удар Израиль Дамаск
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