МИД России потребовал от Израиля прекратить удары по аэропорту Дамаска
Авиаудары Израиля по аэропорту столицы Сирии Дамаска — нарушение суверенитета страны и норм международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Накануне, 26 ноября, сирийская правительственная радиостанция Sham FM сообщила об ударах Израиля по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска и некоторым пригородным районам. Там уточнили, что аэропорт «выведен из строя».
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сообщила об ударах.
«Продолжающиеся удары по территории САР (Сирийской Арабской Республики. — РБК) расцениваем как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права. Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное провокационное нападение на важный объект сирийской гражданской инфраструктуры», — заявила Захарова.
По ее словам, такая «порочная практика» создает угрозу для мирного населения в зоне палестино-израильского конфликта. МИД потребовал прекратить боевые действия в регионе.
После начала войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС Тель-Авив несколько раз атаковал сирийские аэропорты. В первый раз это произошло 12 октября, тогда аэропорты Дамаска и Алеппо приостановили работу из-за повреждений взлетно-посадочных полос. В следующий раз, 22 октября, авиация Израиля «вывела из строя» те же воздушные гавани.
Власти Сирии вслед за Ираном поддержали действия ХАМАС.