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Политика ,  
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МИД России потребовал от Израиля прекратить удары по аэропорту Дамаска

Захарова: Россия осуждает новые удары Израиля по аэропорту Дамаска
Фото: Игорь Бубин / Wikimedia Commons
Фото: Игорь Бубин / Wikimedia Commons

Авиаудары Израиля по аэропорту столицы Сирии Дамаска — нарушение суверенитета страны и норм международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Накануне, 26 ноября, сирийская правительственная радиостанция Sham FM сообщила об ударах Израиля по взлетно-посадочным полосам международного аэропорта Дамаска и некоторым пригородным районам. Там уточнили, что аэропорт «выведен из строя».

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не сообщила об ударах.

«Продолжающиеся удары по территории САР (Сирийской Арабской Республики. — РБК) расцениваем как грубейшее нарушение суверенитета этого государства и базовых норм международного права. Решительно осуждаем совершенное Израилем очередное провокационное нападение на важный объект сирийской гражданской инфраструктуры», — заявила Захарова.

По ее словам, такая «порочная практика» создает угрозу для мирного населения в зоне палестино-израильского конфликта. МИД потребовал прекратить боевые действия в регионе.

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Самолет &laquo;Сирийских авиалиний&raquo; в аэропорту Латакии

После начала войны Израиля и палестинской группировки ХАМАС Тель-Авив несколько раз атаковал сирийские аэропорты. В первый раз это произошло 12 октября, тогда аэропорты Дамаска и Алеппо приостановили работу из-за повреждений взлетно-посадочных полос. В следующий раз, 22 октября, авиация Израиля «вывела из строя» те же воздушные гавани.

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Власти Сирии вслед за Ираном поддержали действия ХАМАС.

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Израиль ЦАХАЛ Сирия МИД Мария Захарова
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Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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