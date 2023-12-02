Израиль запретил въезд грузовикам с гуманитарной помощью в сектор Газа

Израиль запретил въезд грузовиков с гумпомощью в сектор Газа через КПП «Рафах»

Власти Израиля запретили въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» в Египте на границе с регионом, сообщает агентство WAFA со ссылкой на Палестинское общество Красного Полумесяца.

Как уточнили в организации, израильские власти проинформировали о решении запретить проезд фур с гуманитарной помощью через Египет, начиная с вечера 1 декабря и до дальнейшего уведомления. Израильская сторона призвала как можно скорее очистить переход на египетской границе от грузовиков.

Россия передала несколько многотонных партий гуманитарного груза в сектор Газа: 19 октября самолет МЧС доставил 27 т продуктов питания, 3 ноября — лекарственные препараты и перевязочные материалы. Третью партию гуманитарной помощи российские власти отправили 5 ноября.

1 декабря истекло перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС, действовавшее с 24 ноября и дважды продлевавшееся — 27 и 29 ноября. В 8:06 (мск) Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении боев в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия.

Вечером 1 декабря в Минздраве анклава рассказали, что после окончания временного перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа погибли 109 человек, еще 100 получили ранения.

В Израиле после атаки ХАМАС 7 октября погибли 1,2 тыс. человек. В результате бомбардировок Израиля в секторе Газа, по подсчетам Al Jazeera, погибли как минимум 15 тыс. человек, еще 36 тыс. ранены.