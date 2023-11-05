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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Россия направила новую партию гуманитарной помощи для жителей Газы

МЧС России отправило в Египет гуманитарную помощь для населения Газы
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Два спецборта МЧС России доставят 60 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщила пресс-служба ведомства. В пакет помощи вошли продукты питания, матрасы и подушки, а также средства личной гигиены.

«Самолеты Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетели из международного аэропорта Грозный в Арабскую Республику Египет», — говорится в публикации. Гуманитарную помощью передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые потом отправят ее в сектор Газа.

Это уже третья партия гуманитарной помощи, направленная Россией в сектор Газа. До этого борты МЧС доставили 55 т грузов.

Так, 19 октября самолет ведомства доставил 27 т продуктов питания — муку, сахар, рис и макаронные изделия. 3 ноября МЧС отправило в сектор Газа 28 т гуманитарного груза, в том числе лекарственные препараты, гемостатические средства и перевязочные материалы. Их поручил передать президент России Владимир Путин.

В ООН отметили, что в Газе остро нуждаются в гуманитарной помощи более 1,6 млн человек, почти половина населения региона — это дети.

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Теги
палестино-израильский конфликт сектор Газа МЧС гуманитарная помощь
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