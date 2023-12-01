 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Более 100 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили аресты

Более 100 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы арестовали
Здание Верховного суда Республики Дагестан
Здание Верховного суда Республики Дагестан (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

После беспорядков в аэропорту Махачкалы более 100 человек получили административные аресты, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

«На сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях по статьям 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП, из которых 104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток», — говорится в сообщении.

Еще 94 участника беспорядков суд оштрафовал на сумму от 3 до 10 тыс. руб., 42 людям были назначены обязательные работы. В пресс-службе добавили, что в отношении двух лиц ВС прекратил дела.

Участников погрома в аэропорту судили за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов (ст. 19.3 КоАП), мелкое хулиганство (ст. 20.1) и нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2).

Суд отклонил 40 обжалований участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Политика
Фото:Рамазан Рашидов / ТАСС

Ранее в Верховном суде Дагестана рассказали, что 44 участника беспорядков обжаловали свой арест, заявления 40 из них суд отклонил.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября. Поводом стало прибытие регулярного рейса из Тель-Авива на фоне войны в секторе Газа. Толпа протестующих зашла в здание аэропорта и прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Всего в беспорядках в аэропорту, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, участвовали 1,2 тыс. человек. Более 200 из них были задержаны.

Читайте на РБК Pro
Почему соевый соус у вас в холодильнике вреден и где искать полезную сою
Как помешать клиенту сорваться с крючка: 23 фразы для продажника
Что будет с курсом рубля в 2024 году
Что может заменить эйчарам ушедший из России SAP

В результате погрома пострадали 20 человек, среди них девять полицейских. По данным посла Израиля в России Александра Бен Цви, граждан Израиля в числе раненых не было.

После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 212 УК (массовые беспорядки). СК предварительно оценил ущерб от погрома в сотни миллионов рублей.

Теги
Дагестан Махачкала беспорядки аэропорты административное правонарушение арест новости
Материалы по теме
Суд отклонил 40 обжалований участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Политика
Более 200 человек задержали после беспорядков в аэропорту Махачкалы
Политика
СК опознал более 20 активных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 16:33
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 19:08
Швейцария заблокировала российские активы на $8,8 млрд Экономика, 19:04
Эксперты рынка ID обсудили идеальный клиентский сервис Новая экономика, 19:03
Шойгу анонсировал стратегические учения «Океан-2024» Политика, 18:59
Как технологично перейти в цифровое измерение. Конструктор решений РБК и МТС, 18:59
Бизнес и удовольствие: какие изменения появились в отельной индустрии Тренды, 18:57
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 18:56
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Лучший игрок прошлого сезона КХЛ выбыл на несколько месяцев из-за травмы Спорт, 18:51
В «Согласии» назвали ЧП с крупнейшим ущербом Пресс-релиз, 18:50
Притяжение России: как получить поддержку предпринимателю в туротрасли Национальные проекты, 18:50
Группа Russ получила активы тюменского оператора рекламы Бизнес, 18:47
Как ИТ-компания вышла на биржу и разделила бизнес РБК и Softline, 18:45
Назарбаев рассказал, что решение отдать власть Токаеву «приняли в штыки» Политика, 18:39
«Финам» приостановит внебиржевые торги замороженными бумагами с СПБ Биржи Инвестиции, 18:38