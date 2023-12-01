Более 100 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы получили аресты

Здание Верховного суда Республики Дагестан (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

После беспорядков в аэропорту Махачкалы более 100 человек получили административные аресты, сообщили РБК в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

«На сегодняшний день рассмотрено 242 дела об административных правонарушениях по статьям 19.3, 20.1 и 20.2 КоАП, из которых 104 правонарушителям назначен административный арест от 1 до 10 суток», — говорится в сообщении.

Еще 94 участника беспорядков суд оштрафовал на сумму от 3 до 10 тыс. руб., 42 людям были назначены обязательные работы. В пресс-службе добавили, что в отношении двух лиц ВС прекратил дела.

Участников погрома в аэропорту судили за неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов (ст. 19.3 КоАП), мелкое хулиганство (ст. 20.1) и нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2).

Ранее в Верховном суде Дагестана рассказали, что 44 участника беспорядков обжаловали свой арест, заявления 40 из них суд отклонил.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли в ночь с 29 на 30 октября. Поводом стало прибытие регулярного рейса из Тель-Авива на фоне войны в секторе Газа. Толпа протестующих зашла в здание аэропорта и прорвалась на взлетно-посадочную полосу. Всего в беспорядках в аэропорту, по оценкам источников РБК в дагестанском МВД, участвовали 1,2 тыс. человек. Более 200 из них были задержаны.

В результате погрома пострадали 20 человек, среди них девять полицейских. По данным посла Израиля в России Александра Бен Цви, граждан Израиля в числе раненых не было.

После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 212 УК (массовые беспорядки). СК предварительно оценил ущерб от погрома в сотни миллионов рублей.