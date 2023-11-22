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Политика ,  
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Суд отклонил 40 обжалований участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС
Фото: Рамазан Рашидов / ТАСС

44 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали свой арест в суде Дагестана, сообщили «РБК Кавказ» в пресс-службе Верховного суда республики.

«На обжалование поступили материалы в отношении 44 участников беспорядков. По 40 решения оставлены в силе. Еще по четырем будут рассматриваться в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе суда.

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Обстановка в аэропорту Махачкалы

29 октября в международном аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия рейса из Тель-Авива.

Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу с целью найти пассажиров, которые прилетели из Израиля, на фоне войны в секторе Газа. По данным МВД России, всего за участие в беспорядках задержали 201 человека.

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Фото:Рамазан Рашидов / ТАСС

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Теги
Дагестан Махачкала беспорядки

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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