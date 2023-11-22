Суд отклонил 40 обжалований участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

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44 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы обжаловали свой арест в суде Дагестана, сообщили «РБК Кавказ» в пресс-службе Верховного суда республики.

«На обжалование поступили материалы в отношении 44 участников беспорядков. По 40 решения оставлены в силе. Еще по четырем будут рассматриваться в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе суда.

29 октября в международном аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия рейса из Тель-Авива.

Толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу с целью найти пассажиров, которые прилетели из Израиля, на фоне войны в секторе Газа. По данным МВД России, всего за участие в беспорядках задержали 201 человека.