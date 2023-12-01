В Мариинке заверили, что Гергиев «распределит внимание между столицами»

Валерий Гергиев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Дирижер Валерий Гергиев, которого назначили новым директором Большого театра, «распределит свое внимание между двумя столицами», сообщили РБК в пресс-службе Мариинского театра, где Гергиев занимает должность худрука.

В театре подчеркнули, что дирижер «был и остается» художественным руководителем-директором Мариинского театра.

«В ближайшей афише Мариинского театра Валерий Абисалович заявлен за дирижерским пультом три–пять раз в неделю», — говорится в сообщении.

В Мариинке добавили, что «искренне рады» возможности «более тесно сотрудничать с московскими коллегами».

1 декабря Валерия Гергиева назначили новым директором Большого театра. Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, срок полномочий Гергиева — пять лет.

О назначении нового директора Большого в присутствии Гергиева и бывшего руководителя Владимира Урина объявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Хотела бы искренне поблагодарить Владимира Георгиевича Урина за более чем десятилетнюю работу и руководство Большим театром», — подчеркнула вице-премьер.

Урин возглавлял Большой театр с 2013 года. Накануне он попрощался с коллективом театра.

Весной 2022 года президент Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о формировании единой дирекции Большого и Мариинского театров по примеру с Дирекцией императорских театров, существовавшей в прошлом. Гергиев отмечал, что дискуссии по этому вопросу продолжаются с 1990-х годов, а его реализация «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».

Голикова после объявления нового назначения Гергиева уточнила, что объединения Мариинского и Большого театров не будет.