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В Мариинке заверили, что Гергиев «распределит внимание между столицами»

Мариинский театр: Гергиев распределит внимание между двумя столицами
Валерий Гергиев
Валерий Гергиев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Дирижер Валерий Гергиев, которого назначили новым директором Большого театра, «распределит свое внимание между двумя столицами», сообщили РБК в пресс-службе Мариинского театра, где Гергиев занимает должность худрука.

В театре подчеркнули, что дирижер «был и остается» художественным руководителем-директором Мариинского театра.

«В ближайшей афише Мариинского театра Валерий Абисалович заявлен за дирижерским пультом три–пять раз в неделю», — говорится в сообщении.

Гергиева назначили новым директором Большого театра
Общество
Валерий Гергиев

В Мариинке добавили, что «искренне рады» возможности «более тесно сотрудничать с московскими коллегами».

1 декабря Валерия Гергиева назначили новым директором Большого театра. Распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин, срок полномочий Гергиева — пять лет.

О назначении нового директора Большого в присутствии Гергиева и бывшего руководителя Владимира Урина объявила вице-премьер Татьяна Голикова. «Хотела бы искренне поблагодарить Владимира Георгиевича Урина за более чем десятилетнюю работу и руководство Большим театром», — подчеркнула вице-премьер.

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Урин возглавлял Большой театр с 2013 года. Накануне он попрощался с коллективом театра.

Весной 2022 года президент Владимир Путин предложил Гергиеву подумать о формировании единой дирекции Большого и Мариинского театров по примеру с Дирекцией императорских театров, существовавшей в прошлом. Гергиев отмечал, что дискуссии по этому вопросу продолжаются с 1990-х годов, а его реализация «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».

Голикова после объявления нового назначения Гергиева уточнила, что объединения Мариинского и Большого театров не будет.

Теги
Валерий Гергиев Мариинский театр Большой театр худрук новости
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