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Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону

Открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали спустя шесть часов

Пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону спустя почти шесть часов. Об этом сообщило управление МЧС по Ростовской области в своем телеграм-канале.

Открытое горение ликвидировали около 02:37 мск. По последним данным МЧС, площадь пожара составила 4 тыс. кв. м.

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Сообщение о пожаре на рынке поступило 30 ноября в 20:39 мск. Изначально площадь возгорания оценивалась в 1 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В тушении участвовали 113 человек и 33 единицы техники. На месте пожара выставили оцепление. По данным телеграм-канала Baza, пришлось привлечь полицию, поскольку торговцы пытались спасти товар и мешали тушить пожар.

Теги
МЧС Ростов-на Дону пожары рынок вещевой рынок
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