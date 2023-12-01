Открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону ликвидировали спустя шесть часов

Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону

Пожарные ликвидировали открытое горение на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону спустя почти шесть часов. Об этом сообщило управление МЧС по Ростовской области в своем телеграм-канале.

Открытое горение ликвидировали около 02:37 мск. По последним данным МЧС, площадь пожара составила 4 тыс. кв. м.

Сообщение о пожаре на рынке поступило 30 ноября в 20:39 мск. Изначально площадь возгорания оценивалась в 1 тыс. кв. м. Пожару присвоили третий ранг сложности, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

В тушении участвовали 113 человек и 33 единицы техники. На месте пожара выставили оцепление. По данным телеграм-канала Baza, пришлось привлечь полицию, поскольку торговцы пытались спасти товар и мешали тушить пожар.