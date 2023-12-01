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Пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализовали на площади в 4 тыс. кв. м

МЧС: пожар на рынке в Ростове-на-Дону локализовали на площади в 4 тыс. кв. м

Пожарные локализовали возгорание на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону на площади 4 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС по Ростовской области в своем телеграм-канале.

Огонь локализовали в 00:55 мск 30 ноября. На месте пожара выставлено оцепление. Сотрудники Росгвардии обеспечивают работу спасателей и безопасность граждан, рассказали в МЧС.

Сообщение о пожаре на рынке поступило 30 ноября в 20:39 мск. Изначально площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м. Возгоранию присвоили третий ранг сложности, сообщил ранее глава городской администрации Алексей Логвиненко.

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В ликвидации пожара участвовали 113 человек и 33 единицы техники. Тушение осложнялось высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня, отмечали в МЧС.

На помощь пожарным прибыли три поисково-спасательные группы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, шесть единиц водоналивной техники, аварийные бригады АО «Ростовводоканал» и «Ростовских городских электрических сетей», рассказал мэр.

Теги
Ростов-на-Дону рынок вещевой рынок пожары МЧС
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