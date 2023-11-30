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Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону выросла до 3 тыс. кв. м

Мэр: площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону выросла до 3 тыс. кв. м

Площадь пожара на вещевом рынке в Ростове-на-Дону выросла до 3 тыс. кв. м
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Площадь пожара на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону выросла до 3 тыс. кв. м., сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко в своем телеграм-канале.

Пожару присвоили третий ранг сложности. Угрозы распространения огня на жилые объекты, по словам Логвиненко, нет. Информация о пострадавших не поступала.

На помощь пожарным прибыли три поисково-спасательные группы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, шесть единиц водоналивной техники, аварийные бригады АО «Ростовводоканал» и Ростовских городских электрических сетей, рассказал мэр.

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Ранее ростовское управление МЧС сообщило, что на рынке загорелись торговые вещевые павильоны. Изначально площадь пожара оценивалась в 1 тыс. кв. м. В тушении участвуют 113 человек и 33 единицы техники. В МЧС отметили, что ликвидация пожара осложняется высокой пожарной нагрузкой, плотной застройкой и быстрым распространением огня.

На место пожара направили сотрудников полиции и наряды ДПС «для обеспечения оцепления территории» и «обхода транспорта и проезда спецтехники», сообщили РБК в пресс-службе управления МВД по Ростовской области. По данным телеграм-канала Baza, полицию пришлось привлечь, поскольку торговцы пытаются спасти товар и мешают тушить пожар.

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Ростов-на-Дону пожары рынок МЧС вещевой рынок
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