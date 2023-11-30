На место пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону направили полицию

К горящему в Ростове-на-Дону рынку отправили полицию и ДПС

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На место пожара на рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону направили сотрудников полиции, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

«Район рынка в Первомайском районе, где в настоящее время борются с огнем, направлены наряды полиции для обеспечения оцепления территории, а также наряды ДПС для обеспечения обхода транспорта и проезда спецтехники», — сказали в пресс-службе ведомства.

Телеграм-канал Baza сообщал, что торговцы пытаются спасти товар и мешают тушить пожар.

Горит вещевой рынок, площадь пожара составляет 1,5 тыс. кв. м. В МЧС сказали, что тушение осложняется плотной застройкой павильонов и быстрым распространением огня. С огнем борются 113 человек и 33 единицы техники. Прокуратура начала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.

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