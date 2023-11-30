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В Ростове-на-Дону загорелся рынок. Видео

В Ростове-на-Дону произошел пожар на рынке «Темерник»

В Ростове-на-Дону загорелся рынок. Видео
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В Ростове-на-Дону загорелись вещевые павильоны, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м, его тушит 61 человек и 17 единиц техники.

Возгорание произошло на вещевом рынке «Темерник», пишет телеграм-канал Mash. Местный портал 161.ru отмечает, что пожару присвоили третий ранг сложности. Кроме того, днем там уже было небольшое возгорание. По данным Mash, пожарные приезжали на рынок около 17:00, чтобы потушить подсобку с мебелью.

Данных о пострадавших нет.

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22 июня в пригороде Ростова-на-Дону произошел пожар на еще одном рынке. В поселке Янтарный Аксайского района загорелись склады на вещевом рынке, площадь пожара превысила 2 тыс. кв м. К месту горения направили два пожарных поезда. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. По информации издания «РБК Ростов», горит рынок «Классик», на котором продавались товары для дома и бытовая техника.

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Теги
Ростовская область Ростов-на-Дону Пожар рынок новости
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