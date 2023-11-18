Очередь за браслетами для билетов на «Щелкунчик» собралась у Большого театра

У Большого театра вновь собралась очередь за браслетами для «Щелкунчика»

Очередь за браслетами для покупки билетов на показы балета «Щелкунчик» скопилась у Большого театра, передает «РИА Новости».

Как отмечает портал MSK1.ru, очередь начала возникать у театра с утра. Сейчас в ней стоит около сотни человек. С 18 ноября театр начнет продавать билеты на постановки, запланированные на 2-7 января, пишет издание. На сайте театра сказано, что они скоро появятся в продаже, билеты на все предшествующие показы уже распроданы.

Балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского традиционно показывают в Большом театре в предновогоднее и праздничное время. В 2023 году премьера «Щелкунчика» состоится 23 декабря. Стоимость билетов составит от 1,5 тыс. до 20 тыс. руб.

В преддверии выходных 10 ноября в очереди за билетами возникла давка «Известия» со ссылкой на источник и телеграм-канал «112» писали, что в ней пострадали два человека. Телеграм-канал Mash писал об одном пострадавшем.

По данным MSK1.ru, люди, оказавшиеся в начале очереди к вечеру 10 ноября, стояли там два дня. Также издание сообщало, что люди продолжали стоять в очереди, хотя браслеты для последующей покупки билетов закончились.