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Лавров назвал ОБСЕ «находящимся на краю пропасти придатком» НАТО и ЕС

Глава МИД Лавров: ОБСЕ как организация «находится на краю пропасти»
Фото: Michael Gruber / Getty Images
Фото: Michael Gruber / Getty Images

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) находится на краю пропасти, она превращается в придаток НАТО и Евросоюза, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пленарном заседании Совета глав МИД стран-членов ОБСЕ в Скопье.

«ОБСЕ по сути превращают в придаток НАТО и Евросоюза. Организация — давайте признаем это прямо — находится на краю пропасти. Встает простой вопрос: имеет ли смысл инвестировать силы в ее оживление?» — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Он также задался вопросом, сможет ли организация «когда-нибудь адаптироваться к объективным реалиям мирового развития» и снова стать местом для обсуждения проблем региональной безопасности на принципе равенства всех стран-участниц.

При этом процессы евразийской интеграции и равноправного сотрудничества развиваются на континенте независимо от погружения ОБСЕ в «навязываемую конфронтационную повестку», добавил министр.

Четыре страны отказались участвовать в заседании ОБСЕ из-за Лаврова
Политика
Фото:Michael Gruber / Getty Images

С 30 ноября по 1 декабря в столице Северной Македонии Скопье проходит ежегодная встреча глав МИД 57 стран — участников ОБСЕ. Россию пригласили на встречу, страну представляет Сергей Лавров. В прошлом году российский министр не был на встрече, поскольку польская сторона отказала ему во въезде.

В этот раз Македония решила на время проведения заседания открыть воздушное пространство для российских самолетов, чтобы Лавров мог прибыть на мероприятие. Изначально самолет министра должен был полететь в Македонию через Болгарию, которая также открыла небо, но в итоге он прилетел через Грецию. Причиной стало то, что болгарские власти не разрешили лететь в самолете через воздушное пространство страны официальному представителю российского МИДа Марии Захаровой.

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При этом Украина, Эстония, Латвия и Литва отказались участвовать в заседании СМИД ОБСЕ из-за присутствия Лаврова.

В Кремле заявляли, что ОБСЕ теряет свою эффективность из-за «антагонистической» позиции по отношению к России. МИД после этого отметил, что объединение должно сохраниться как «региональный общеевропейский форум, действующий на основе правила консенсуса и принципа суверенного равенства государств».

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Сергей Лавров МИД ОБСЕ НАТО Евросоюз
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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