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В приложении Альфа-банка временно перестали работать переводы по СБП

Пользователи Альфа-банка пожаловались на невозможность сделать перевод по СБП
Альфа-банк RU000A0JXRV7 Купить
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Пользователи онлайн-приложения Альфа-банка пожаловались на невозможность сделать перевод по системе быстрых платежей (СБП), в банке объяснили это техническими работами. Об этом РБК рассказали в техподдержке приложения.

«Из-за технических работ может временно не получиться перевести деньги или оплатить в приложении и «Альфа-Онлайн», — уточнили в компании.

Мониторинговый сайт Downradar зафиксировал резкое увеличение жалоб на проблемы с работой онлайн-приложения, больше всего запросов пришло из Москвы.

СБП — платежный сервис Банка России, который появился в 2014 году одновременно с Национальной системой платежных карт (НСПК). На ее базе создали карты «Мир».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

10 ноября в работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой. Из-за этого некоторые сервисы работали нестабильно. Пользователи не могли зайти в приложение, при входе оно сообщало об ошибке. Веб-версия банка тоже работала с затруднениями.

13 ноября в работе приложений и сайта Сбербанка также были сбои. На проблемы жаловались в основном клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани.

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После этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что организация подверглась «самой мощной атаке в <...> истории»: «она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого». По его данным, появились новые хакеры, почерк которых неизвестен службе безопасности Сбербанка, они «начали системно заниматься атакой на крупнейшие российские ресурсы».

Теги
Альфа-Банк приложение технический сбой новости СБП
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