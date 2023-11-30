В приложении Альфа-банка временно перестали работать переводы по СБП

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Пользователи онлайн-приложения Альфа-банка пожаловались на невозможность сделать перевод по системе быстрых платежей (СБП), в банке объяснили это техническими работами. Об этом РБК рассказали в техподдержке приложения.

«Из-за технических работ может временно не получиться перевести деньги или оплатить в приложении и «Альфа-Онлайн», — уточнили в компании.

Мониторинговый сайт Downradar зафиксировал резкое увеличение жалоб на проблемы с работой онлайн-приложения, больше всего запросов пришло из Москвы.

СБП — платежный сервис Банка России, который появился в 2014 году одновременно с Национальной системой платежных карт (НСПК). На ее базе создали карты «Мир».

10 ноября в работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой. Из-за этого некоторые сервисы работали нестабильно. Пользователи не могли зайти в приложение, при входе оно сообщало об ошибке. Веб-версия банка тоже работала с затруднениями.

13 ноября в работе приложений и сайта Сбербанка также были сбои. На проблемы жаловались в основном клиенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Казани.

После этого глава Сбербанка Герман Греф заявил, что организация подверглась «самой мощной атаке в <...> истории»: «она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого». По его данным, появились новые хакеры, почерк которых неизвестен службе безопасности Сбербанка, они «начали системно заниматься атакой на крупнейшие российские ресурсы».