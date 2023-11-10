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Финансы ,  
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В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой

В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В работе мобильного приложения Райффайзенбанка произошел сбой, сообщил РБК представитель кредитной организации.

«Некоторые сервисы «Райффайзен Онлайн» могут работать нестабильно. Мы уже работаем над устранением проблемы», — заявил представитель банка.

Зайти в мобильное приложение Райффайзенбанка не удается — оно сообщает об ошибке при входе, убедился корреспондент РБК. Доступ в веб-версию банка также затруднен. Если зайти в личный кабинет удается, платежи по СБП в нем не проходят.

С 1 ноября клиенты Райффайзенбанка не могут перевести больше €30 тыс. в календарный месяц в страны вне списка из 41 государства, который установил банк. В перечень попали в том числе Латвия, Литва, Эстония, Польша и Турция.

Минимальной суммой за один перевод банк установил €20 тыс. Ограничение действует в отношении всех переводов за границу, а не для каждого отдельного государства. «Такие изменения связаны с требованиями банков-корреспондентов и касаются клиентов физических лиц», — пояснили в Райффайзенбанке.

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