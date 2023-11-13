В работе приложения «Сбера» произошел сбой

Днем 13 ноября на онлайн-платформах «Сбера» произошел сбой, его оперативно устранили. Греф в начале ноября рассказывал о самой крупной DDoS-атаке за всю историю банка, совершенной новыми хакерами

Фото: Андрей Любимов / РБК

В работе приложений и сайта Сбербанка наблюдаются перебои, сообщили пользователи кредитной организации. Мониторинговые сайты Downradar и Brand Analytics зафиксировали резкое увеличение жалоб на проблемы с доступом к сервисам банка после полудня 13 ноября.

На проблемы жалуются в основном клиенты из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани и Краснодара.

В пресс-службе «Сбера» сообщили РБК, что сбой уже устранен, все сервисы работают в штатном режиме.



В предыдущий раз сбой в приложении произошел в конце октября, тогда же проблемы с доступом возникли и к брокерскому приложению банка «СберИнвестиции», некорректно работали терминалы для оплаты банковскими картами.

Позднее глава организации Герман Греф рассказал, что Сбербанк подвергся «самой мощной атаке в <...> истории» — «она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого». По его данным, появились новые хакеры, почерк которых неизвестен службе безопасности Сбербанка, они «начали системно заниматься атакой на крупнейшие российские ресурсы».

До этого случая самую мощную атаку «Сбер» выявил в мае 2022 года: она велась почти с трех десятков тысяч устройств, расположенных на территории Тайваня, США, Японии и Великобритании.