Карты системы «Мир» начнут принимать в Мьянме с октября

Карты российской платежной системы «Мир» начнут принимать в Мьянме с октября. Об этом «РИА Новости» заявил министр инвестиций и внешних экономических связей страны Кан Зо.

«Мы надеемся, что карты «Мир» начнут принимать в Мьянме начиная с октября. Есть соглашение между Центробанком и шестью коммерческими банками», — сообщил министр на полях Восточного экономического форума.

5 сентября Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после перерыва, который длился 30 лет. Так, в Новосибирск прибыл первый с 1993 года самолет из Мьянмы, рейс выполнила местная авиакомпания Myanmar Airways International. В конце августа Росавиация выдала этой компании разрешение на полеты из Мандалая в Новосибирск и обратно, рейсы должны выполняться на самолете Airbus A319 два раза в неделю.

3 июля директор департамента национальной платежной системы Центробанка Алла Бакина заявила, что Банк России планирует вывести карты «Мир» в пять-шесть новых стран до конца 2023 года. Она отметила, что ситуация разнится от государства к государству.

С весны «Миром» можно пользоваться на Кубе. По словам Бакиной, кубинская сторона уже настраивает терминалы для приема карт к оплате. В середине июня о запуске системы «Мир» сообщили в Венесуэле.