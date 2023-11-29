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Госдума одобрила наказание добровольцев за преступления против службы

Госдума одобрила проект о наказании добровольцев за преступления против службы
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Госдума приняла в первом чтении законопроект о распространении на участников добровольческих формирований уголовной ответственности за ряд преступлений, совершенных при выполнении боевых задач. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Согласно действующему законодательству, уголовная ответственность за преступления против военной службы грозит военнослужащим, которые проходят военную службу по призыву либо по контракту, а также россиянам, пребывающими в запасе, во время прохождения военных сборов. Законопроект предлагает распространить отдельные положения статей Уголовного кодекса, касающиеся военной службы, на добровольцев.

Речь идет о дезертирстве, неисполнении приказа, сопротивлении начальнику или насильственных действиях в отношении его, самовольном оставлении места службы, уклонении от исполнения обязанностей с помощью симуляции болезни, умышленном или случайном уничтожении, повреждении или утрате военного имущества.

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Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Законопроектом предлагается привлекать добровольцев к уголовной ответственности за такие преступления в период мобилизации или военного положения, военное время либо в условиях вооруженного конфликта.

Рассматривать уголовные дела о преступлениях добровольцев смогут гарнизонные военные суды и окружные (флотские) военные суды, предлагается в законопроекте. По действующим нормам они рассматривают дела, связанные с преступлениями военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы.

Осенью 2022 года президент Владимир Путин подписал закон, которым приравнял добровольцев к военнослужащим. На самих добровольцев и их семьи распространили все предусмотренные для военных социальные гарантии и компенсации. По словам замглавы Совета безопасности России Дмитрия Медведева, с начала года на службу по контракту приняли около 410 тыс. человек. Путин в сентябре говорил, что ежедневно контракт подписывают 1–1,5 тыс. человек.

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Теги
Госдума законопроект добровольцы военнослужащие Уголовный кодекс
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