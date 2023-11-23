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Военная операция на Украине ,  
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Путину предложили уравнять льготы для добровольцев и контрактников

Турчак: рабочая группа предложила ряд льгот для контрактников добровольцам
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В новом докладе президенту России Владимиру Путину рабочая группа по военной операции предложила уравнять некоторые льготы для разных категорий участников боевых действий, сообщил первый зампред Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В частности, она предложила распространить несколько льгот, которые сейчас положены только контрактикам, на добровольцев. Например: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество.

Помимо этого, рабочая группа предложила:

  • дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе;
  • позволить членам семьи участника военной операции оформлять для него регистрацию по месту жительства по доверенности;
  • утвердить единый порядок бронирования билетов для участников боевых действий, если они едут в отпуск или на лечение;
  • предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, чтобы военные могли проходить ее вне очереди.

Рабочая группа по вопросам СВО под руководством Турчака была создана по распоряжению президента Владимира Путина. В нее вошли представители обеих палат парламента и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

На фоне военной операции на Украине в законодательство, касающееся службы по контракту, за последнее время был внесен ряд изменений. Теперь стать контрактниками могут граждане с судимостью (норма распространяется на период мобилизации или военного положения) и лица с категорией воинского учета «В» (ограниченно годен).

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Также был отменен верхний возрастной предел для тех, кто хочет служить по контракту. Для иностранцев, которые решили пойти на службу в российскую армию, упростили получение гражданства.

В ноябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2023 года на военную службу по контракту поступили около 410 тыс. человек. В октябре он заявил, что около 80 тыс. пришли в армию добровольцами. По его словам, каждый день контракт на военную службу заключают более 1,6 тыс. человек.

Теги
Андрей Турчак льготы Украина добровольцы контрактники
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