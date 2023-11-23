Путину предложили уравнять льготы для добровольцев и контрактников
В новом докладе президенту России Владимиру Путину рабочая группа по военной операции предложила уравнять некоторые льготы для разных категорий участников боевых действий, сообщил первый зампред Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
В частности, она предложила распространить несколько льгот, которые сейчас положены только контрактикам, на добровольцев. Например: единовременные выплаты в случае ранения или гибели, налоговый вычет по НДФЛ, льготы по налогу на имущество.
Помимо этого, рабочая группа предложила:
- дать возможность родителям и супругам тяжелораненых военнослужащих и добровольцев брать на период ухода за ними отпуск на работе;
- позволить членам семьи участника военной операции оформлять для него регистрацию по месту жительства по доверенности;
- утвердить единый порядок бронирования билетов для участников боевых действий, если они едут в отпуск или на лечение;
- предусмотреть особый порядок комплексной реабилитации для получивших травму, чтобы военные могли проходить ее вне очереди.
Рабочая группа по вопросам СВО под руководством Турчака была создана по распоряжению президента Владимира Путина. В нее вошли представители обеих палат парламента и всех парламентских партий, Минобороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.
На фоне военной операции на Украине в законодательство, касающееся службы по контракту, за последнее время был внесен ряд изменений. Теперь стать контрактниками могут граждане с судимостью (норма распространяется на период мобилизации или военного положения) и лица с категорией воинского учета «В» (ограниченно годен).
Также был отменен верхний возрастной предел для тех, кто хочет служить по контракту. Для иностранцев, которые решили пойти на службу в российскую армию, упростили получение гражданства.
В ноябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2023 года на военную службу по контракту поступили около 410 тыс. человек. В октябре он заявил, что около 80 тыс. пришли в армию добровольцами. По его словам, каждый день контракт на военную службу заключают более 1,6 тыс. человек.